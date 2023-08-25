كييف: روسيا ستستأنف الهجوم في شرق أوكرانيا بعد إعادة تشكيل صفوفها

قال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي قائد القوات البرية للجيش الأوكراني (الجمعة 25-8-2023) إن روسيا تعيد تشكيل صفوفها في الجزء الشرقي من أوكرانيا الذي تسيطر عليه موسكو من أجل استئناف الهجوم.

وأضاف سيرسكي عبر قناته على تيليغرام “بعد شهر من قتال ضار وخسائر كبيرة في اتجاهي كوبيانسك وليمان، يعيد العدو تشكيل قواته وموارده، ويدفع من أراضي روسيا الاتحادية في الوقت نفسه بألوية وفرق تشكلت حديثا”.

وأوضح سيرسكي أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو “تعزيز مستوى القدرة القتالية واستئناف العمليات الهجومية النشطة”.

ولم يقدم سيرسكي تفاصيل عن إعادة تشكيل القوات الروسية لكنه قال إن القوات واصلت الهجمات بالمدفعية الثقيلة وقذائف المورتر والهجمات الجوية.

وأضاف “في ظل هذه الظروف، يتعين علينا أن نتخذ على الفور جميع التدابير لتعزيز دفاعاتنا على الخطوط المهددة والتقدم حيثما أمكن”.

واستولت روسيا على كوبيانسك التي كان يقطنها قبل الحرب نحو 27 ألف نسمة في الأيام الأولى لغزو فبراير شباط 2022 قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية في هجوم خاطف أحرج موسكو في سبتمبر أيلول الماضي.

وأعلنت السلطات الإقليمية إجلاء إلزاميا للمدنيين من المناطق القريبة من جبهة كوبيانسك في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب القصف الروسي اليومي.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير المتعلقة بساحة المعركة.