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كييف: مقتل ثلاثة جنود روس بهجوم في بلدة ميليتوبول الأوكرانية المحتلة

منذ 22 دقيقة
علم روسيا وعلم اوكرانيا

علم روسيا وعلم اوكرانيا

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قال جهاز المخابرات الأوكرانية الأحد إن انفجارا في بلدة ميليتوبول التي تحتلها روسيا أسفر عن مقتل ثلاثة جنود روس على الأقل في هجوم وصفته بأنه “عمل انتقامي” من جماعات محلية سرية.

أضاف الجهاز التابع لوزارة الدفاع في بيان أن الانفجار وقع خلال اجتماع أمس السبت 11\11\2023 لضباط روس في البلدة، وهي مركز للقوات الروسية في الجنوب.

وأردف “هذا العمل الانتقامي، الذي نفذه ممثلون للمقاومة المحلية، وقع في مكاتب البريد الجديدة التي استولى عليها الروس”.

ولم يتطرق مسؤولون روس للحادث. ولم يتسن لرويترز التحقق من البيان الأوكراني.

وذكر البيان أن الشرطة توجهت للمنطقة وشوهدت في وقت لاحق سيارة محترقة يتم قطرها عبر البلدة.

وبدأت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وشنت أوكرانيا هجوما مضادا في الجنوب والشرق في أوائل يونيو حزيران لكنها تواجه مقاومة قوية.

وينشط الجيش الأوكراني بشكل متزايد في مهاجمة القوات في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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