كييف وواشنطن: اتفاق المعادن جاهز للتوقيع

أعلنت أوكرانيا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء استعدادهما لتوقيع اتفاقية المعادن قريبا بعد مفاوضات على مدى أشهر شابها التوتر في بعض الأحيان، وذلك رغم تعديلات في اللحظات الأخيرة أثارت شكوكا حيال توقيت الخطوة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين في البيت الأبيض “نحن مستعدون للتوقيع. قرر الأوكرانيون الليلة الماضية إجراء بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة”.

وأضاف “نحن على يقين من أنهم سيعيدون النظر في الأمر، ونحن مستعدون إذا أظهروا الاستعداد لذلك”.

وكان مسؤول أوكراني في طريقه إلى واشنطن للتوقيع لكن مصدرا قال إن الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا لتوقيع وثيقتين إضافيتين بينما ترى كييف أن الأمر سابق لأوانه.

ونفى بيسنت قيام الولايات المتحدة بأي محاولة لتغيير ما اتفق عليه الجانبان في مطلع الأسبوع.

ويعد الاتفاق، الذي سيمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى الثروات المعدنية في أوكرانيا، محوريا في جهود كييف لتحسين علاقاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل سعيه للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأفاد مصدران لرويترز بأن التوقيع قد يجري في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وأظهرت المسودة الأساسية للاتفاقية، والتي اطلعت عليها رويترز، أن أوكرانيا تمكنت من حذف أي شرط يلزمها بسداد مستحقات للولايات المتحدة عن المساعدات العسكرية السابقة، وهو أمر عارضته كييف بشدة.

وواشنطن أكبر مانح عسكري لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 2022، إذ تشير بيانات معهد كيل في ألمانيا إلى أن مساعداتها تجاوزت 64 مليار يورو (72 مليار دولار).