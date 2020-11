لأول مرة..أعضاء جدد مسلمون وسود ومثليو الجنس في الكونغرس

دخلت انتخابات 2020 التاريخ، بعدما كسر مرشحون لمجلس النواب والهيئات التشريعية بالولايات الحواجز أمام التمثيل العرقي والجنسي والمثلي.

وفي الكونغرس أصبح ريتشي توريس وموندير جونز أول عضوين في الكونغرس من السود مثلي الجنس. كما دخل عدد قياسي من المرشحين الأصليين في هذه الدورة.

وموندير جونز (33 عاما) سيكون أول عضو أسود مثلي الجنس بالكونغرس، حسبما نقل موقع “هافينغتون بوست” الأميركي. وفاز جونز، وهو ديمقراطي، بعضوية الكونغرس عن المنطقة الـ17 في نيويورك، والتي تمتد لجزء من المدينة وضواحيها.

وقال في تغريدة، الثلاثاء، إنه “ممتن للفرصة التي أتيحت لي لخدمة المجتمع (..) الذي أرسل للتو رجلا أسود مثلي الجنس إلى الكونغرس”.

I am humbled by the trust voters in Westchester and Rockland have placed in me, and grateful for the opportunity to serve the community that raised me — the community that just sent an openly gay, Black guy who grew up in Section 8 housing and on food stamps to Congress. https://t.co/O88nA5LN5q

