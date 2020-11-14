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لأول مرة..تدريب جوي مشترك بين الجيش المصري والسوداني

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش المصري-أرشيفية

عناصر من الجيش المصري-أرشيفية

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من المقرر أن تنفذ القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السودانية تدريبًا جويًا مشتركً هول الأول من نوعه بين البلدين، ويستمر حتى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ووصلت وحدات من الجيش المصري، يوم السبت، إلى قاعدة “مروى” الجوية في السودان، من أجل المشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك “نسور النيل – 1”.

وأعلن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر، وصول وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية.

وهذا التدريب الجوي يتم لأول مرة بين البلدين، ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وهو يأتي فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع عدد من الدول.

ويرتقب أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية.

فضلا عن ذلك، يشمل التدريب قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي.

وبدأ التدريب بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتى تساهم فى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وبحسب المصدر العسكري، فإن التدريب يأتي فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة بإستخدام أسلحة الجو المختلفة.

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