الثلاثاء 15 رمضان 1442 ﻫ - 27 أبريل 2021 |
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لأول مرة منذ بدء الجائحة.. الكمامة ليست إلزامية على متلقي اللقاح بأمريكا

منذ 50 دقيقة
أمريكا الأولى عالميا بوفيات كورونا

أمريكا الأولى عالميا بوفيات كورونا

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أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأميركي، الثلاثاء، وبشكل مفاجئ، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يمكنهم ممارسة الرياضة وحضور التجمعات الصغيرة في الهواء الطلق دون ارتداء الكمامة.

وفتح المركز الأميركي المختص بإجراءات فيروس كورونا، الباب، أمام كل من تم تلقيحه، بممارسة الحياة الطبيعية من دون ارتداء الكمامة.

وهي المرة الأولى التي يتصح فيها المركز بعدم ارتداء الكمامات، في الولايات المتحدة، منذ تفشي الجائحة في مارس 2020.

وسمح المركز لمن حصلوا على التطعيم الكامل ضد كورونا، بممارسة الرياضة والتجمع والجلوس في المطاعم، من دون كمامة، وفقا لموقع “سي إن بي سي”.

ولكن المركز المختص نصح الحاصلين على اللقاح بارتداء الكمامة في الأماكن العامة التي ترتفع فيها نسبة انتشار الفيروس، مثل الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية.

وتأتي الإرشادات الجديدة من مركز السيطرة على الأمراض بعد أن قال مسؤولو الصحة وخبراء الأمراض المعدية في أميركا، إن الكمامات لن تعود ضرورية مع ارتفاع عدد الحاصلين على اللقاح في الولايات المتحدة.

وحصل 140 مليون أميركي حتى الآن، أي ما يعادل 43 بالمئة تقريبا من سكان البلاد، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

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