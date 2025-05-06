لأول مرة منذ 14 عاما.. طائرات "الملكية الأردنية" تعود إلى حلب

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الثلاثاء عن استئناف رحلاتها المباشرة بين عمان ومدينة حلب السورية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وهبطت أولى الرحلات في مطار حلب الدولي صباح اليوم الثلاثاء 6\5\2025، وعلى متنها نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي يرافقه وفد من المعنيين، في خطوة تؤكد عودة الربط الجوي المباشر بين العاصمة الأردنية والمدينة السورية بعد انقطاع دام سنوات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الملكية الأردنية لتعزيز شبكة وجهاتها العالمية التي تشمل أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط والخليج، ولتقوية مركز عملياتها التشغيلية في مطار الملكة علياء الدولي كمحطة محورية في المنطقة.

وأشارت الشركة إلى أنها أدخلت خمس طائرات جديدة من طراز “إمبراير” لخدمة الخطوط قصيرة المدى، وتعتزم إضافة المزيد من هذا الطراز خلال العامين المقبلين.

وستبدأ أيضا بإدخال طائرات من طراز “إيرباص إيه 320 نيو” للوجهات متوسطة المدى، بالإضافة إلى طائرات “بوينج 787-9 دريملاينر” لتعزيز أسطولها.