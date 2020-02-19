لأول مرة منذ 8 سنوات.. إقلاع رحلة جوية بين دمشق وحلب

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ذكرت وكالة الأنباء السورية، الأربعاء، أن أول طائرة ركاب أقلعت من مطار دمشق الدولي في اتجاه مدينة حلب شمالي البلاد، وذلك لأول مرة منذ 8 سنوات.

ونقلت الوكالة عن مدير مطار حلب محمد المصري قوله إنه تم إجراء الصيانة اللازمة لمفاصل العمل في المطار وتجهيزاته الفنية وتأهيل مدرجاته وأصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات والمسافرين.

ونوه المصري بجهود جميع العاملين والفنيين الذين عملوا بدأب للإسراع بوضع المطار في الخدمة.

وكان مطار حلب قد توقف عن الخدمة لمدة 8 أعوام بسبب الحرب التي تشهدها سوريا والتي أدت إلى تضرر الكثير من البنية التحتية في البلاد.

وتأتي هذا التطورات الأخيرة بعدما أعلن الجيش السوري استعادته لكامل محافظة حلب، عقب معارك واشتباكات عنيفة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا.