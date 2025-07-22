لإخراج العائلات المحتجزة.. الحافلات تبدأ بالدخول إلى السويداء

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن وفداً من الأمم المتحدة، يرافقه عدد من الحافلات المخصصة لإجلاء العائلات المحتجزة، يستعد للدخول إلى محافظة السويداء، تمهيداً لنقلهم إلى محافظة درعا.

وكان مصدر أمني سوري كشف في وقت سابق اليوم للعربية أن اتفاق وقف النار في السويداء – جنوبي البلاد- يجري تطبيقه بمعظم المناطق بلا خروقات.

كما قال المصدر إن التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا، مشيرا إلى أن الخطوة التالية في المحافظة تنفيذ تهدئة شاملة وتبادل المعتقلين.

نزوح أكثر من 3500 أسرة

وكان مسؤول حكومي في محافظة درعا، أكد أمس الاثنين، نزوح أكثر من 3500 أسرة من البدو والدروز من منازلهم بمحافظة السويداء إلى محافظة درعا جنوب سوريا.

يذكر أن حدة التوتر جنوب سوريا كانت اشتدت في 13 يوليو، بعدما اندلعت اشتباكات في محافظة السويداء بين عشائرية بدوية ومسلحين دروز.

وفي 15 يوليو، دخلت قوات الأمن السورية إلى مدينة السويداء بهدف استقرار الوضع، لكن إسرائيل عقب فترة وجيزة، بدأت بضرب الآليات العسكرية السورية المتوجهة إلى المحافظة، وقصفت عدة مواقع استراتيجية في العاصمة السورية في 16 يوليو.

إلى أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مساء يوم 16 يوليو، سحب جميع القوات العسكرية من مدينة السويداء، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه رغم استمرار الاشتباكات بين البدو والفصائل الدرزية.

ثم عادت فجر الجمعة، وأعلنت عن اتفاق جديد في السويداء، دخلت إثره قوات الأمن لفك الاشتباك مع انسحاب العشائر.