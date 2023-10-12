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لإظهار التضامن.. وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم التوجه إلى إسرائيل

منذ 9 دقائق
أنالينا بيربوك

أنالينا بيربوك

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قالت وزارة الخارجية الألمانية الخميس إن الوزيرة أنالينا بيربوك ستتوجه إلى إسرائيل يوم الجمعة 13\10\2023 لإظهار التضامن في أعقاب التوغل الدامي من حركة حماس.

هذا وأصدر زعماء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا مشتركا الاثنين نددوا فيه بالهجمات التي تشنها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل وأعربوا عن “دعمهم الثابت والموحد” لإسرائيل.

ودعا الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسا الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيطالية جورجيا ميلوني إيران إلى “عدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة” بعد هجمات حماس المباغتة على إسرائيل.

وقال القادة في بيان مشترك نشره قصر الإليزيه “ندعو المجموعات المتطرفة الأخرى، وكلّ دولة قد تسعى للاستفادة من الوضع، خصوصاً إيران، إلى عدم السعي لاستغلال هذا الوضع لغايات أخرى، وعدم توسيع نطاق النزاع إلى أبعد من غزة”.

كما تعهّد قادة الدول الخمس بـ”دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها”.

    المصدر :
  • رويترز

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