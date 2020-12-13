لإنقاذ اتفاق السودان..ترامب يعرض 700 مليون دولار على متضرري 11 سبتمبر

كشفت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب عرض دفع 700 مليون دولار للمتضررين جراء هجمات 11 سبتمبر لدفعهم إلى التخلي عن دعاواهم القضائية ضد السودان.

ونقلت قناة “أي بي سي” في تقرير نشرته يوم الجمعة عن مصدرين مطلعين على المفاوضات بشأن الموضوع تأكيدهما أن هذا العرض جاء في محاولة يائسة من البيت الأبيض لإنقاذ الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي مع السودان، لكن محامي متضرري 11 سبتمبر في المقابل طالبوا دفع تعويضات بقيمة أربعة مليارات دولار، أي مبلغ هائل رفضته إدارة ترامب والجمهوريون في مجلس الشيوخ.

ولفتت القناة إلى أن هذا الموضوع مثير للاهتمام، خاصة وأن السودان أدين بمنح ملجأ لعناصر تنظيم “القاعدة” المتورطين في الهجومين على سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998 لكن لم يتم اكتشاف أي دور له في هجمات 11 سبتمبر.

وذكرت القناة أن السيناتورين الديمقراطيين تشاك شومر وبوب مينديز يعرقلان على مدى عدة أشهر جهود إدارة ترامب الرامية لاستعادة حصانة السودان السيادية (أو ما يعرف بـ”السلام القانوني”) واقترحا في المقابل تعزيز الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر.

وقالت “أي بي سي” أن الكونغرس من المتوقع أن يرجئ الجلسة المقرر عقدها الأسبوع القادم بشأن مشروع القرار الخاص باستعادة سلام السودان القانوني، ما يهدد خطط ترامب لإقامة مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل في الأسبوع الأولى من يناير القادم.