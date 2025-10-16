الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
لاريجاني يلتقي بوتين في موسكو ويسلمه رسالة من خامنئي

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2025 10:18 مساءً
علي لاريجاني

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أنه أجرى خلال زيارته إلى روسيا اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقدم له رسالة من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وجاء في بيان نشر في قناة لاريجاني على “تلغرام”: “التقى مساء اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني برئيس روسيا السيد بوتين لتسليمه رسالة من المرشد الأعلى، ومناقشة القضايا الثنائية والتعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي بين طهران وموسكو”.

يذكر أن وكالة “مهر” للأنباء أفادت في وقت سابق بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني توجه صباح اليوم الخميس إلى روسيا، في زيارة تستغرق يوما واحدا

