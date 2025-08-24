الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
لازاريني: الجحيم يتجلى بكل أشكاله في غزة

منذ ساعة واحدة
فيليب لازاريني

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن المجاعة تمثل آخر المصائب التي تضرب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب “فرانس برس”.

وأضاف لازاريني في تصريحات نشرها على منصة “إكس”، اليوم الأحد، أن “الجحيم يتجلى بكل أشكاله في غزة”، مؤكدا أن الشعار العالمي “لن يتكرر أبدا” عاد ليتكرر عمدا، وأن ذلك “سيظل يطارد العالم”، مشيرا إلى أن “الإنكار هو أبشع أشكال نزع الإنسانية”.

ودعا لازريني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن ترويج روايات مغايرة للواقع، والسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات دون قيود، وتمكين الصحفيين الدوليين من تغطية الأوضاع بشكل مستقل من داخل غزة. وقال: “كل ساعة تمر لها ثمن”.

    المصدر :
  • وكالات

