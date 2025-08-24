الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
لافروف: أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن

منذ 6 دقائق
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

حدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأحد، شروط روسيا للوصول لاتفاق سلام مع أوكرانيا “على رأسها ألا تنضم كييف لحلف الناتو”.

وقال لافروف لشبكة (إن بي سي نيوز): “ستتكفل الدول الضامنة بأمن أوكرانيا التي يجب أن تكون محايدة.. وغير منحازة لأي تكتل عسكري وغير نووية”.

وأوضح أن “أمن أوكرانيا يجب أن تضمنه مجموعة تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن”، لافتا إلى أن “المجموعة يمكن أن تضم أيضا ألمانيا وتركيا ودولا أخرى”.

وأكد لافروف أن”عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير مقبولة بالنسبة لروسيا، وأن موسكو تريد حماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا”.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى” ضرورة إجراء نقاش مع أوكرانيا حول الأراضي”.

وأضاف :” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشا مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا” على ما نقلت “سكاي نيوزعربية “.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

