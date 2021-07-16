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لافروف: العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستويات غير مسبوقة

16 - يوليو - 2021
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات بين موسكو وبكين بلغت مستويات غير مسبوقة، وصارت مثالا للتفاعل في الشراكة الاستراتيجية.

وكتب لافروف في مقال بمناسبة الذكرى الـ20 لتوقيع المعاهدة الروسية الصينية لحسن الجوار والصداقة والتعاون، نشرته صحيفة “روسيسكايا غازيتا” وصحيفة “الشعب” اليومية الصينية: “العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبحت مثالا على التعاون بين الدول في القرن الحادي والعشرين”.

وأضاف: “إبرام معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون كان علامة بارزة في تطور العلاقات الروسية الصينية الحديثة”.

وتابع: “الحياة لا تتوقف، ونحن نسير على الطريق الصحيح، ونتحدث اليوم عن شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي يدخل حقبة جديدة”.

وجرى التوقيع على المعاهدة في 16 يوليو 2001 من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني جيانغ تسه مين.

وفي الـ28 من يونيو الماضي تم الإعلان بعد مؤتمر عبر “الفيديو” بين بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ عن تمديد الاتفاقية 5 سنوات إضافية.

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