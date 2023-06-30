لافروف: الغرب يريد بطريقة ما تجميد الصراع في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إنه يعتقد أن الغرب يريد بطريقة ما تجميد الصراع في أوكرانيا من أجل كسب الوقت لتقديم المزيد من الأسلحة إلى هذا البلد.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي، اتهم لافروف الدول الغربية “بالفصام” في تعاملها مع الصراع.

وقال إن الغرب يريد أولا أن يرى روسيا تخسر في ساحة المعركة وأن يحاكم قادتها وحينها فقط يضغط من أجل السلام في أوكرانيا.

واتهم لافروف الغرب بممارسة “ضغوط شديدة” على دول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية للامتثال للإجراءات التي اتخذها ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي إنه ينبغي السماح للدول باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن كيفية إدارة علاقاتها مع روسيا.

وفرض الغرب عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو بعدما أرسلت عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير\شباط 2022. لكن العديد من دول العالم النامي، ومن بينها العملاقان الآسيويان الصين والهند، لم تتخذ إجراءات عقابية ضد روسيا.

كما ووصف لافروف موقف الغرب من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بأنه “مخز”، وعبر عن أسفه لعدم تصدير الحبوب إلى أفقر دول العالم.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق في يوليو\تموز الماضي للمساعدة في معالجة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وحصار موانئها على البحر الأسود.

وهددت موسكو بعدم تمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 يوليو\تموز ما لم تُلبى سلسلة من مطالبها، ومن بينها إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وتقول إن الوعود بالمساعدة في تصدير منتجاتها لم تتحقق.

فيما اضاف لافروف الى إن بلاده دائما ما تخرج قوية وأكثر صمودا بعد مواجهة أي صعوبات، وذلك ردا على سؤال عن استقرار روسيا في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

واشار لافروف في مؤتمر صحفي إنه إذا كان لدى الغرب أي شكوك حول استقرار روسيا فهذه هي مشكلتهم.

كما ودعا إلى زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما يمنح المزيد من التمثيل لدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك بهدف كسر ما سماه الهيمنة الغربية على العالم.

وقال لافروف في إفادة صحفية “غالبية دول العالم لا تريد العيش وفقا للقواعد الغربية”.

وجدد وزير الخارجية اتهام موسكو للغرب، وخصوصا الولايات المتحدة، بمحاولة منع روسيا والصين من العمل بشكل مستقل في عالم متعدد الأقطاب.