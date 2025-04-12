لافروف: ترامب الأفضل فهماً لصراع أوكرانيا بين قادة الغرب

ثمّن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، فهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لما يجري في أوكرانيا، قائلاً إنه يعتقد أن ترامب أفضل من يفهم الوضع من بين قادة الغرب.

وفي كلمة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا، قال لافروف إن “إزالة الأسباب الجذرية لأي صراع، بما في ذلك الصراع الأوكراني، هي السبيل الوحيد لحل المشكلة وإرساء سلام دائم”، وفق رويترز.

كما أضاف أن “الرئيس ترامب هو أول رئيس، والوحيد تقريباً حتى الآن على ما أعتقد، بين القادة في الغرب الذي صرح عدة مرات وبقناعة بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيكون خطأ فادحاً. وهذا هو أحد الأسباب الجذرية التي ذكرناها كثيراً”.

الهجمات على منشآت الطاقة

وتعليقاً على اتفاق بين أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات على منشآت الطاقة لكل منهما، أكد أن موسكو ملتزمة بتعهدها لكنه اتهم كييف باستهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا بشكل شبه يومي.

كذلك أردف: “قدمت لزملائنا في تركيا، ولوزير الخارجية (هاكان) فيدان ما قدمناه للأميركيين وللأمم المتحدة ولمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قائمة بالحقائق التي تسرد الهجمات التي شنتها أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على البنية التحتية للطاقة في روسيا”.

فيما توجه أوكرانيا اتهامات مماثلة ضد روسيا منذ الموافقة على وقف الهجمات الذي تدعمه الولايات المتحدة.

يشار إلى أن تصريحات لافروف جاءت عقب محادثات في سان بطرسبرغ أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، بهدف إيجاد سبيل للتوصل إلى اتفاق للسلام.