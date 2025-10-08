الخميس 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 9 أكتوبر 2025 |
لافروف: خطة ترامب للسلام في غزة "أفضل خيار مطروح حالياً"

منذ 37 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مقابلة نشرت الأربعاء، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، رغم كونها عامة وصياغتها غامضة، تمثل أفضل مقترح متاح حالياً لإنهاء النزاع.

وأشار لافروف إلى أن الخطة تتضمن كلمة “دولة” لكنها لا تتطرق بشكل واضح إلى الضفة الغربية، مؤكداً أن موسكو تعتبرها الخيار الأمثل حتى الآن.

وأضاف أن الكرملين دعم الخطة منذ طرحها الأسبوع الماضي ويأمل في إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، مع التأكيد على أن روسيا تستمر في اعتبار حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وتدعو خطة ترامب إلى تشكيل هيئة دولية بقيادته تشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإدارة غزة بعد الحرب، فيما ترى الدول العربية الداعمة أنها يجب أن تؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    المصدر :
  • رويترز

