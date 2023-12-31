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لافروف: روسيا أصدرت أحكاما بالسجن على أكثر من 200 مقاتل أوكراني أسير

منذ 13 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت اليوم الأحد 31\12\2023 إن المحاكم الروسية أصدرت أحكاما بالسجن على أكثر من 200 مقاتل أوكراني منذ أن بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف أن “محاكم الاتحاد الروسي حكمت بالفعل على أكثر من 200 ممثل للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالسجن لفترات طويلة لارتكابهم أعمال وحشية”.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير\شباط 2022.

وتعثر الأمم المتحدة باستمرار على أدلة على ارتكاب السلطات الروسية جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان منها التعذيب والاغتصاب وترحيل الأطفال.

وفي مارس\آذار، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زاعمة أن ترحيل موسكو القسري لأطفال أوكرانيين يعد جريمة حرب.

وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين في بيان أمس السبت 30\12\2023، ملخصا عام 2023 “في طريقنا إلى العدالة، النتيجة الرئيسية لهذا العام هي بلا شك مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين”.

وأضاف أنه “قرار تاريخي وإشارة واضحة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون”.

وسجل مكتب المدعي العام الأوكراني أكثر من 121 ألف جريمة عدوان وجرائم حرب روسية منذ بدء الحرب، بحسب موقعه الإلكتروني.

واكتشفت الأمم المتحدة أيضا عدة حالات ارتكبت فيها السلطات الأوكرانية انتهاكات لحقوق الإنسان لأشخاص اتهمتهم بالتعاون مع السلطات الروسية.

وقال لافروف لوكالة الإعلام الروسية إن لجنة التحقيق الرئيسية في روسيا بدأت 4000 قضية جنائية ضد حوالي 900 فرد أوكراني.

وأوضح “أنهم لا يشملون فقط أعضاء الجمعيات القومية المتطرفة وممثلي قوات الأمن الأوكرانية والمرتزقة، ولكن أيضا ممثلين عن القيادة العسكرية والسياسية في أوكرانيا”.

وأضاف أن “الذين وجهت إليهم اتهامات غيابيا تم إدراجهم على قائمة المطلوبين دوليا”.

    المصدر :
  • رويترز

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