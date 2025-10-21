لافروف: شروطنا للسلام في أوكرانيا لم تتغير منذ قمة أغسطس

قالت روسيا اليوم الثلاثاء إن شروطها للسلام في أوكرانيا لم تتغير منذ قمة أغسطس آب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنه من غير الواضح متى سيعقد اجتماعهما المقبل.

وقال ترامب مرارا إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قال إن تحقيق السلام أصعب من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أو إنهاء الصراع بين الهند وباكستان.

وبعد حديثه مع بوتين في 16 أكتوبر تشرين الأول، قال ترامب إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقيان هذا الأسبوع قبل قمة محتملة في بودابست في غضون أسبوعين ولم تقدم موسكو أي توقيت.

وأضاف لافروف للصحفيين أنه فوجئ بتقرير وصفه بأنه “عديم الضمير” لشبكة (سي.إن.إن) والذي ذكر أن الاجتماع المرتقب بين روبيو ولافروف تم تأجيله في الوقت الراهن، وأن مسؤولين أمريكيين لم يتم الكشف عن هويتهم شعروا بأن روسيا لا تزال لديها “موقف متشدد”.

وتابع “أود أن أؤكد رسميا: روسيا لم تغير موقفها مقارنة بالتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة ألاسكا”، مضيفا أنه أخبر روبيو بذلك تحديدا.

وقال لافروف إن مكان وتوقيت القمة المقبلة بين ترامب وبوتين ليس على نفس درجة أهمية جوهر تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريدج في ألاسكا.

وذكر الكرملين أنه لا يوجد موعد محدد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “لدينا تفاهم بين الرئيسين، ولكن لا يمكننا تأجيل ما لم يتم الانتهاء منه”. وأضاف “لم يقدم الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين مواعيد محددة”