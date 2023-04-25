لافروف: من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاجنر الأمنية الخاصة.

ويشهد السودان صراعا داميا على السلطة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ 15 أبريل\نيسان.

وأدلى لافروف بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء إن نقص الإمدادات في العاصمة السودانية يتفاقم وإن أسعار السلع الأساسية ترتفع بسرعة الصاروخ.

وقال المكتب في بيان “بعد عشرة أيام من القتال، يصبح نقص الغذاء والمياه والأدوية والوقود حادا بشدة، خاصة في الخرطوم والمناطق المحيطة بها”.

وأشار إلى تقارير عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قائلا إن أسعار المياه المعبأة تضاعفت وإن السيولة صارت شحيحة ويصعب الوصول إليها.