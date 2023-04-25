الثلاثاء 5 شوال 1444 ﻫ - 25 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف: من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر

منذ 43 دقيقة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن من حق السودان الاستعانة بخدمات مجموعة فاجنر الأمنية الخاصة.

ويشهد السودان صراعا داميا على السلطة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ 15 أبريل\نيسان.

وأدلى لافروف بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الثلاثاء إن نقص الإمدادات في العاصمة السودانية يتفاقم وإن أسعار السلع الأساسية ترتفع بسرعة الصاروخ.

وقال المكتب في بيان “بعد عشرة أيام من القتال، يصبح نقص الغذاء والمياه والأدوية والوقود حادا بشدة، خاصة في الخرطوم والمناطق المحيطة بها”.

وأشار إلى تقارير عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قائلا إن أسعار المياه المعبأة تضاعفت وإن السيولة صارت شحيحة ويصعب الوصول إليها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تواصل عمليات الإجلاء من السودان
اشتباكات السودان
الأردن تواصل اجلاء رعاياها من السودان
دونالد ترامب
بتهمة الاغتصاب.. بدء اجراءات محاكمة ترامب
فلاديمير بوتين
"يجلس في مخبأ".. الكرملين يرفض ما يقول انها اكاذيب بشأن بوتين

الأكثر قراءة

المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!
صحن "المقروطة"
حلوى المقروطة.. فيديو لطريقة إعداد أشهر الحلويات الفلسطينية
الفنان السوري محمد قنوع
في آخر مقابلة قبل وفاته.. محمد قنوع يكشف عن "غلطة العمر"