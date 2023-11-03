لافروف يبحث مع عبداللهيان آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: “تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتم الإعراب عن القلق من المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة”.

وأضافت: “تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين”.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الروسي أبلغ نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها روسيا من خلال مجلس الأمن الدولي لتهدئة التوترات في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.