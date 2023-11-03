الجمعة 19 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 3 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لافروف يبحث مع عبداللهيان آخر تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة
عبداللهيان ولافروف

عبداللهيان ولافروف

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: “تبادل وزيرا الخارجية وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتم الإعراب عن القلق من المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة”.

وأضافت: “تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين”.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الروسي أبلغ نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها روسيا من خلال مجلس الأمن الدولي لتهدئة التوترات في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

    المزيد من أخبار العالم

    غزة
    طوفان الأقصى
    مسيّرات أميركية تحلق فوق غزة بحثاً عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس
    برني ساندرز
    طوفان الأقصى
    السيناتور الأمريكي برني ساندرز: الكارثة في غزة لا يمكن أن تستمر
    وزير الخارجية الإيطالية الجديد أنطونيو تاجاني
    وزير الخارجية الإيطالي يعلن عن استعداد بلاده علاج الفلسطينيين في مستشفيات إيطاليا

    الأكثر قراءة

    الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    نصر الله يوجه رسالة وتحذير بشأن غزة.. وهذا فحواها
    جورجيا ميلوني
    مكالمة هاتفية تفضح المستور.. رئيسة وزراء ايطاليا تقع في فخ من العيار الثقيل
    قنابل مضيئة فوق مناطق في جنوب لبنان
    تطورات دمويّة في الجنوب.. القصف الإسرائيلي يتسبّب بسقوط شهداء وجرحى