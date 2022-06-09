لافروف يدعو أوكرانيا للتخلي عن الخطاب العسكري والتركيز على التسوية السياسية

في وقت يستبعد الكثيرون إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن تشجيع الغرب لكييف على مواصلة عدائيتها، لن يؤدي إلى نتائج إيجابية، وفق قوله.

ودعا السلطات الأوكرانية إلى التخلي عن الخطاب العسكري والتركيز على التسوية السياسية.

كما أعرب عن أمله بأن تتوقف الحكومة الأوكرانية عن البحث عن وسيلة للخروج من الأزمة الحالية، عبر مطالبة الغرب بالتسليح.

إلى ذلك، أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان ، أنه “يجب على كييف التوقف عن تأخير عملية تصدير الحبوب الأوكرانية”

شرط لفتح الممرات

كما أكد أن العسكريين الروس أعلنوا عن فتح ممرات آمنة يمكن لأي سفينة تحمل حبوباً استخدامها دون التعرض لأي تهديد، أو التي تنتظر في موانئ البحر الأسود، شرط أن يقوم الأوكرانيون بإزالة الألغام من السواحل الخاضعة لسيطرتهم.

وختم قائلاً: “أعتبر محاولات الزملاء الأتراك إقناع كييف بضرورة التوقف عن إطالة هذه العملية أمر إيجابي للغاية، وآمل أن يدرك الأوكرانيون أنه لا بديل عن حل هذه القضية على هذا الأساس على وجه التحديد”.

تركيا على خط أزمة الموانئ

يشار إلى أن وزير الخارجية كان زار أمس تركيا، التي دخلت على خط “أزمة الموانئ” ساعية للتوصل إلى حل بين الجانبين.

وأكد لافروف حينها أن بلاده “مستعدة بالتعاون مع أنقرة لضمان أمن السفن المحملة حبوباً التي تبحر من المرافئ الأوكرانية”.