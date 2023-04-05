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لافروف يزور تركيا ويناقش شؤون أوكرانيا واتفاق الحبوب

منذ ساعة واحدة
سيرغي لافروف

سيرغي لافروف

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يناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو الصراع في أوكرانيا والتعاون في مجال الطاقة واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال زيارة لوفد روسي تستمر يومين هذا الأسبوع.

وقدمت تركيا نفسها كوسيط محتمل بين كييف وموسكو في الصراع المستمر منذ 13 شهرا إذ توسطت في الإنجاز الدبلوماسي المهم الوحيد حتى الآن المتمثل في صفقة تُسهل تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود على الرغم من حصار روسي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن لافروف وجاويش أوغلو سيستغلان الزيارة يومي الخميس والجمعة لمناقشة “الوضع في أوكرانيا” بالإضافة إلى التشاور بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت الوزارة أن “الوزيرين سيتبادلان الآراء حول الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية، ويناقشان مبادئ وسبل التسوية السلمية للصراع – وهو أمر ممكن فقط إذا أخذت كييف في اعتبارها المصالح والمخاوف الروسية”.

وقالت موسكو إن لافروف وجاويش أوغلو سيناقشان أيضا وضع اتفاق الحبوب الذي قالت روسيا الشهر الماضي إنه سيُمدد 60 يوما على الرغم من سعي الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا لإعادة تمديده لمدة 120 يوما.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أسبوع إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يزور تركيا في أبريل نيسان لافتتاح محطة أكويو للطاقة النووية التي اقامتها روسيا، لكن الكرملين قال إنه لا توجد خطط للزيارة.

    المصدر :
  • رويترز

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