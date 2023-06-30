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لافروف يصف موقف الغرب من اتفاق تصدير الحبوب بالـ"مخز"

30 - يونيو - 2023
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2023 12:09 مساءً
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة موقف الغرب من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بأنه “مخز”، وعبر عن أسفه لعدم تصدير الحبوب إلى أفقر دول العالم.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في الاتفاق في يوليو\تموز الماضي للمساعدة في معالجة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وحصار موانئها على البحر الأسود.

وهددت موسكو بعدم تمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 يوليو\تموز ما لم تُلبى سلسلة من مطالبها، ومن بينها إزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وتقول إن الوعود بالمساعدة في تصدير منتجاتها لم تتحقق.

هذا واضاف لافروف الى إن بلاده دائما ما تخرج قوية وأكثر صمودا بعد مواجهة أي صعوبات، وذلك ردا على سؤال عن استقرار روسيا في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

واشار لافروف في مؤتمر صحفي إنه إذا كان لدى الغرب أي شكوك حول استقرار روسيا فهذه هي مشكلتهم.

هذا ودعا لافروف إلى زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما يمنح المزيد من التمثيل لدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك بهدف كسر ما سماه الهيمنة الغربية على العالم.

وقال لافروف في إفادة صحفية “غالبية دول العالم لا تريد العيش وفقا للقواعد الغربية”.

وجدد وزير الخارجية اتهام موسكو للغرب، وخصوصا الولايات المتحدة، بمحاولة منع روسيا والصين من العمل بشكل مستقل في عالم متعدد الأقطاب.

    المصدر :
  • رويترز

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