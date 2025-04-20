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ليبد: إسرائيل تتجه إلى كارثة والاغتيالات السياسية قادمة

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آخر تحديث: 21 - أبريل - 2025 12:46 صباحًا
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد

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حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم الأحد من أن معلومات استخباراتية تؤكد أن إسرائيل باتت في طريقها إلى “كارثة” ستكون هذه المرة من الداخل، وأن رموزا وشخصيات سياسية وأمنية معرضة “لاغتيالات سياسية”.

وقال لبيد “نحن معرّضون لاغتيالات سياسية من الداخل، ورئيس (جهاز الأمن الداخلي) الشاباك رونين بار على رأس من يتلقى التهديدات”.

وأشار إلى أن “الكارثة المقبلة” ستكون نتيجة للتحريض من الداخل، مطالبا بمواجهة ما سماها دعاوى العنف.

وأضاف “من يدير الحكم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول هو المسؤول عن التحريض”.

كما شدد على أن مستوى التحريض الذي تقوده حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “يقوض أسس الديمقراطية وستصبح (هذه الأخيرة) خطرا وجوديا علينا”.

وحذر من أن إسرائيل لن يكون بمقدورها التعامل مع تحديات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيران “إذا كنا نعاني من التمزق”.

كما قال إنه “يجب إيقاف المحرضين على العنف لأننا بتنا في مرحلة خطيرة”، داعيا نتنياهو إلى إسكات وزرائه وأبواقه الإعلامية ومنح الشاباك القوة والصلاحية الكاملتين، وفق تعبيره.

وبشأن رئيس الشاباك، أكد لبيد أنه كان يتوجب عليه أن يستقيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب فشله.

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