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"لا تكن ضحية".. إسرائيل تطلق حملة توعية ضد التجسس لحساب إيران

منذ 7 ساعات
حرب استخباراتية بين إيران وإسرائيل

حرب استخباراتية تتصاعد بين إيران وإسرائيل

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دشنت إسرائيل حملة إعلانات، اليوم الأربعاء، تحث المواطنين على مقاومة إغراءات إيران للتجسس لحسابها وتحذرهم من أن العواقب أكبر بكثير من أي مكافأة مالية.

تأتي هذه الحملة الاستثنائية بعد مرور شهر على الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي استمرت 12 يوما بسبب برنامج طهران النووي، وعقب تكثيف إيران لجهودها بشكل واضح لتجنيد إسرائيليين.

وتحمل الحملة اسم “أموال سهلة، تكلفة باهظة – لا تساعدوا العدو الإيراني”، وقد أعدها جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والمديرية الوطنية للدبلوماسية العامة. وستُبث في الإذاعة وعلى مواقع إلكترونية رئيسية ومنصات تواصل اجتماعي.

ويظهر في واحد من مقطعين مصورين مدتهما 20 ثانية رجل يتناول الطعام مع عائلته، بينما يظهر رجل آخر في المقطع الثاني يتناول المشروبات مع أصدقائه قبل أن يظهر على الشاشة تعليق يقول “هل تستحق حياتك/عائلتك التدمير مقابل خمسة آلاف شيقل؟”.

والخمسة آلاف شيقل (1490 دولار) هي إشارة واضحة للمبلغ الذي تقاضاه إسرائيليون مقابل التعاون مع إيران.

ويقول الإعلان إن الأشخاص الذين تقاضوا أموالا من إيران موجودون خلف القضبان الآن ويحذر من أن أي شخص يساعد طهران سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وقالت المديرية الوطنية للدبلوماسية العامة إن الشين بيت والشرطة اكتشفوا أكثر من 25 حالة لإسرائيليين يُعتقد أن إيران جندتهم العام الماضي لمهام استخباراتية، ووُجهت اتهامات أمنية خطيرة لأكثر من 35 شخصا.

وأضافت المديرية “للحملة أهمية وطنية كبيرة، خاصة بعد (الحرب مع إيران) إذ من المتوقع أن تكثف إيران جهودها لتجنيد عملاء وتنفيذ مهام داخل إسرائيل”.

من جانبها، أعدمت إيران عدة أشخاص الشهر الماضي بعد إدانتهم بالتعاون مع إسرائيل وتسهيل عمليات سرية داخل البلاد.

(الدولار = 3.3526 شيقل)

    المصدر :
  • رويترز

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