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“لا نريد أن نرى ذلك”… تحذير أميركي للهند!

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 8:50 مساءً
بايدن سيعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)

بايدن سيعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعقد اجتماعًا عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي غدا الاثنين في وقت أوضحت فيه الولايات المتحدة أنها لا تريد أن ترى أي زيادة في واردات الهند من الطاقة الروسية.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان اليوم الأحد “سيواصل الرئيس بايدن مشاوراتنا الوثيقة بشأن عواقب الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا وتخفيف تأثيرها المزعزع للاستقرار على إمدادات الغذاء العالمية وأسواق السلع الأساسية”.

وقال داليب سينغ نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، الذي زار الهند في الآونة الأخيرة، إن الولايات المتحدة لن تضع أي “خط أحمر” للهند بشأن وارداتها من الطاقة الروسية، لكنها لا تريد أن ترى “زيادة سريعة” في المشتريات.

وأظهرت بيانات جمعتها رويترز أن الهند اشترت ما لا يقل عن 13 مليون برميل من النفط الخام الروسي منذ أن غزت أوكرانيا في أواخر فبراير شباط بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة في أعقاب العقوبات الغربية على الكيانات الروسية وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله.

وذكر البيت الأبيض أن هذا الاجتماع سيسبق الاجتماع الوزاري “الأمريكي الهندي 2 + 2” بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ووزيري الشئون الخارجية والدفاع الهنديين سوبراهمانى جايشانكار وراجناث سينج.

    المصدر :
  • رويترز

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