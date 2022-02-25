“لا نستطيع”.. تركيا ترفض طلب أوكرانيا بإغلاق المضيقين أمام سفن روسيا

أعلنت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن أنقرة لا تستطيع تلبية الطلب الأوكراني بمنع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، كاشفة عن السبب وراء قرارها.

وفي تصريحات أدلى بها في كازاخستان، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تدرس طلب كييف، لكنه أضاف أن “لروسيا الحق بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، في إعادة السفن إلى قواعدها الأصلية، وهي البحر الأسود في هذه الحالة”.

وأضاف أنه “حتى إذا قررت تركيا بعد عملية قانونية قبول طلب أوكرانيا وإغلاق المضيقين أمام السفن الحربية الروسية، فلن يتم المنع إلا من السفر في الاتجاه الآخر، بعيدا عن قواعدهم الأصلية في البحر المتوسط”.

ونقلت صحيفة “حرييت” التركية اليومية عن جاويش أوغلو قوله: “إذا تقدمت الدول المشاركة في الحرب بطلب لإعادة سفنها إلى قواعدها، فمن الواجب السماح بذلك”.

وناشدت أوكرانيا تركيا منع السفن الحربية الروسية من المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل المؤديين إلى البحر الأسود، بعد أن شنت موسكو الخميس هجوما شاملا على أوكرانيا من البر والجو والبحر.

وتسيطر تركيا على المضيقين، بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، ويمكن لها أن تحد من مرور السفن الحربية أثناء الحرب أو في حالة التهديد، إذا أرادت، إلا أن التصريح السابق يوحي بأن أنقرة تحاول الموازنة بين التزاماتها مع الغرب وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا.