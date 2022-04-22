“لا يريدون القتال”.. قوات قديروف تعدم 3 جنود روس!

كشف مسؤول أوكراني أن قوات الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قتلت ثلاثة جنود روس لم يرغبوا بالقتال في حرب أوكرانيا، وفقا لموقع “إنسايدر”.

وقام عدد من الجنود الروس بأعمال شغب بسبب عدم دفع رواتب موعودة في منطقة بولوهي الواقعة في زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، وفقا لبيان رسمي منسوب إلى المتحدث العسكري الإقليمي، إيفان أرفييف.

العودة الى ديارهم

وقال أرفييف، الأربعاء، إن المخابرات الأوكرانية وجدت أن الجنود المعنيين “مستعدون لتسليم أسلحتهم والعودة إلى ديارهم، ولكن عناصر تابعة لقوات قديروف قتلوا ثلاثة من الجنود الروس”.

ولفت إنسايدر إلى أنه لم يتم التحقق من الحادث، ولم يتلق ردا على الفور على استفسارات من السفارة الروسية في لندن وبرلمان الشيشان.

“انخفاض الروح المعنوية”

ويأتي تصريح أرفييف في أعقاب سلسلة من التقارير تفيد بأن عددا من الجنود الروس يعانون من “انخفاض الروح المعنوية”، ويحجمون عن تنفيذ أهداف بوتين العسكرية في أوكرانيا.

وبعض هذه التقارير صادرة عن مسؤولين أوكرانيين، وتم تضخيمها كجزء من الدعاية الحربية لأوكرانيا، ولم يتم التحقق منها جميعا بشكل مستقل، وفقا لإنسايدر.