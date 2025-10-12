لبحث التعاون الأمني والعسكري.. اجتماع سوري تركي رفيع المستوى في أنقرة!

وصل اليوم الأحد وفدٌ سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث التعاون الأمني والعسكري.

وقالت الحارجية السورية إن الشيباني على رأس وفد رفيع المستوى ضمّ وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، يلتقي في العاصمة أنقرة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس الاستخبارات العامة التركية إبراهيم قالن.

وقد وصل الوفد إلى العاصمة التركية لإجراء مباحثات حول القضايا المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الاستقرار والتعاون والتدريب المشترك.

وبحث المسؤولون خلال اللقاء، التطورات الراهنة والتعاون الأمني بين سوريا وتركيا، بحسب وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.

أنقرة: نبذل جهوداً مكثفة للحفاظ على وحدة سوريا

وأمس، لفتت وزارة الخارجية التركية إلى أن الاجتماع سيشارك فيه من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالن، ونظراؤهم من الجانب السوري.

وقبل يومين، قال رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن إن بلاده تبذل جهوداً مكثفة من أجل الحفاظ على وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وتتزامن الزيارة مع إعلان قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي، عن توجه لجنة عسكرية قريباً إلى دمشق لبحث الاندماج ضمن الجيش السوري.