BRUSSELS, BELGIUM - SEPTEMBER 10: External view of the building of the European Union EU on September 10, 2010 in Brussels, Belgium. (Photo by EyesWideOpen/Getty Images)
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لبحث تطورات الأزمة السورية..اجتماع طارئ لوزراء خارجية أوروبا

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة المرتبطة بالنزاع السوري، والتي دفعت آلاف اللاجئين للتوجه إلى الحدود بين تركيا واليونان.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إن القتال في محيط محافظة إدلب السورية، ”يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين“، وله تداعيات إنسانية خطيرة على المنطقة وخارجها.

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وأضاف بوريل: ”لذلك أدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الوضع“.

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