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لبحث "عملية رفح".. محادثات "واشنطن" قد تُعقد الاثنين

منذ 12 دقيقة
قصف على رفح

قصف على رفح

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نقلت شبكة “سي ان ان” عن مسؤولين أميركيين بأن المحادثات المؤجلة بين الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن العملية البرية المحتملة في رفح جنوبي غزة، قد تعقد يوم الاثنين القادم في واشنطن.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ألغى المحادثات المقررة هذا الأسبوع بعد أن رفضت الولايات المتحدة عرقلة قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

وقال المسؤولون إن الوفد الإسرائيلي اقترح إعادة جدولة المحادثات ليوم الاثنين، معترفين بأن التوقيت معقد بسبب الموعد النهائي الذي يواجه الحكومة الإسرائيلية في 31 مارس لصياغة قانون جديد يحكم التجنيد الإجباري لليهود الأرثوذكس المتطرفين، الذين تم إعفاؤهم منذ فترة طويلة من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وطلب نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل تأجيل الموعد النهائي لصياغة خطة جديدة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح للوفد بالسفر إلى الولايات المتحدة إذا كانت هذه الخطط في حالة تغير مستمر.

وفيما قال مسؤولون أميركيون إنه لم يتم تحديد موعد نهائي بعد، قال البيت الأبيض إنه يدعم إعادة جدولة المحادثات ويعمل مع نظرائه للقيام بذلك في الوقت المناسب.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الخميس: “نحن نعمل الآن معهم لإيجاد تاريخ مناسب من الواضح أنه سيعمل لصالح الجانبين”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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