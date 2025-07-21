النفط يستقر مع ترقب المستثمرين لتأثير العقوبات الجديدة على روسيا

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الاثنين إذ يترقب المتعاملون تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية، وارتفاع إنتاج منتجي الشرق الأوسط والمخاوف بشأن توقعات الوقود في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 00:40 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.33 دولار للبرميل بعد أن انخفضت عند التسوية يوم الجمعة 0.35 بالمئة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 67.36 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 0.30 بالمئة في الجلسة السابقة.

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي استهدفت أيضا شركة نايارا الهندية للطاقة، وهي شركة مصدرة للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة إن روسيا كونت حصانة معينة ضد العقوبات الغربية.

وانتقدت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا والتي تمتلك حصة في شركة نايارا، أمس الأحد العقوبات باعتبارها غير مبررة وغير قانونية، قائلة إن القيود تهدد بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن من المقرر أن تجري إيران، وهي منتج آخر للنفط خاضع للعقوبات، محادثات نووية في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة بالترويكا الأوروبية، من أن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين إلى 422 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2021.

وفي سياق منفصل، من المقرر أن يبدأ سريان الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس آب، على الرغم من أن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال أمس الأحد إنه واثق من أن الولايات المتحدة يمكن أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.