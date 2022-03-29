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لتعزيز قدرات الأطلسي.. البنتاغون يرسل طائرات تشويش الى ألمانيا

29 - مارس - 2022
شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

شعار البنتاغون (أرشيفية-رويترز)

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أعلن البنتاغون أنّه سيرسل إلى ألمانيا ستّ طائرات تشويش تابعة لقوات البحرية الأميركية لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إنّ “طائرات إي آيه-18جي لا يتمّ نشرها لكي تُستخدم ضدّ القوات الروسية في أوكرانيا”، بل “تماشياً مع جهودنا لتعزيز قدرات الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي على طول الجناح الشرقي”.

وأضاف أنّه من المتوقع أن تصل الطائرات إلى قاعدة سبانغدالم الجوية في ألمانيا الاثنين من قاعدة ويدبي آيلاند الجوية في واشنطن.

وأشار إلى أن هذه الطائرات هي نسخة معدلة من طائرة أف إيه-18 متخصصة بالحرب الإلكترونية وتستخدم أجهزة استشعار للتشويش على رادارات وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إنّ 240 من أفراد البحرية سيرافقون هذه الطائرات إلى ألمانيا.

6 مليارات لمساعدة كييف

وفي مقترح للميزانية أمس الإثنين، كشف البيت الأبيض عن خطط لإنفاق 6,9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا ودعم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وكثفت الولايات المتحدة مساعداتها لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، بما في ذلك المساعدات الأمنية والإنسانية.

واستبعدت الولايات المتحدة حتى الآن إرسال طائرات أو أنظمة أسلحة نوعية أخرى إلى أوكرانيا.

وقال الرئيس جو بايدن إنه لا يريد تجاوز الخطوط التي يمكن أن تؤدي الى “حرب عالمية ثالثة” أو أن تضع روسيا في مواجهة حلف شمال الأطلسي.

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