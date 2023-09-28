لتعويض حظر وقودها.. هل من خطط روسيّة لزيادة إمدادات النفط؟

أعلن الكرملين اليوم الخميس أنّ روسيا لم تناقش مع مجموعة أوبك+، التي تضم كبار منتجي النفط، زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام للتعويض عن الحظر الروسي لصادرات الوقود.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: “لا تجري مناقشات حول هذا الأمر، نحن ملتزمون بجميع الاتفاقات داخل أوبك+ ويفعل شركاؤنا الشيء نفسه”.

وعانت روسيا من نقص في البنزين والديزل في الأشهر القليلة الماضية. وقال تجار إنّ سوق الوقود في روسيا، وهي من أكبر منتجي النفط في العالم، تأثرت بعوامل من بينها أعمال صيانة في مصافي النفط واختناقات بالسكك الحديدية وضعف الروبل، مما يحفز صادرات الوقود.

وخفضت روسيا أيضًا إمداداتها من النفط، إذ وعدت بتقليص صادراتها من النفط الخام 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وبحث الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولون حكوميون أمس الأربعاء، إجراءات معالجة أزمة الوقود. وطلب بوتين من الحكومة “العمل بشكل وثيق مع الشركات” لضمان استقرار السوق.