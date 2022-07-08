لتقنين حق الإجهاض.. ماذا طلب بايدن من النساء في أميركا؟

حثّ الرئيس جو بايدن النساء الجمعة الواقع في 8 تموز، على التصويت في تشرين الثاني، قائلا إن أسرع طريقة لمواجهة تراجع المحكمة العليا الأميركية عن الحقوق في الإجهاض هي أن يكون هناك أغلبية ديمقراطية كبيرة في الكونغرس لتمرير قانون يقنن هذه الحقوق.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: “هذا هو أسرع طريق متاح”. وأضاف: “آمل وأعتقد بقوة أن النساء في الواقع سيقبلن على التصويت بأرقام قياسية لاستعادة الحقوق التي أُخذت منهن عن طريق المحكمة”.

كما حذر من تولي الجمهوريين السيطرة بعد انتخابات التجديد النصفي، قائلا إنهم أشاروا إلى أنهم سيسعون إلى إقرار حظر الإجهاض على مستوى البلاد، لكنه قال إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.

وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن سيوجه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لاتخاذ إجراءات لحماية وتوسيع حق الوصول إلى وسائل “الإجهاض الدوائي” التي تحظى بموافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية.

كما سيصدر تعليمات للوزارة بضمان حصول النساء على وسائل الرعاية الطبية الطارئة وخدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، بما في ذلك أجهزة اللولب.

وكان حكم المحكمة العليا قد أعاد للولايات سلطة حظر الإجهاض. ونتيجة لذلك، باتت النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب فيه أمام خيارات محددة، وهي خيار السفر إلى ولاية أخرى حيث لا يزال الإجهاض متاحا أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.