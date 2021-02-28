لتمضية عقوبته ... نقل نافالني إلى منطقة شرق موسكو

وصل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى منطقة تبعد 200 كيلومتر شرق موسكو، لينقل لاحقًا إلى مؤسسة عقابية لتمضية عقوبة بالسجن سنتين ونصف السنة.

ويواجه نافالني، المعارض الرئيسي للكرملين، إجراءات قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير، بعد خمسة أشهر في ألمانيا، تلقى خلالها العلاج من تسميم، يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءه إلى جانب أجهزة الاستخبارات.

وكان مصير نافالني مجهولًا منذ نقله الخميس الماضي من سجن في موسكو، حيث زج منذ توقيفه، ولم تعط إدارة السجون أي معلومات رسمية دقيقة حول مكان تواجده.

وقالت لجنة المراقبة العامة في موسكو، المسؤولة عن السجون: ”وصل أليكسي نافالني إلى مؤسسة تابعة للسجون الروسية في منطقة فلاديمير لتمضية عقوبته“.

وأوضح الأمين العام للجنة أليسكي ميلنيكوف، أن نافالني سيخضع أولًا للحجر الصحي قبل نقله إلى إحدى المؤسسات العقابية في المنطقة.

ونقلت وكالتا ”تاس“ و“ريا نوفوستي“ للأنباء عن مصادر قولها إن المؤسسة المعنية هي الرقم 2 وتقع في مدينة بوكروف في منطقة فلاديمير في الجزء الأوروبي من روسيا.

وذكرت وسائل الإعلام أن هذه المؤسسة العقابية من نوع ”النظام العادي“، أي أن ظروف الاحتجاز فيها أقل قسوة وتتسع لنحو 800 سجين.

نظام سادي

وأوضح ليونيد فولكوف، أحد كبار معاوني نافالني، في تغريدة أنه ”ما من تأكيد رسمي“ من إدارة السجون حول مصير المعارض، وأن عائلته ومحاميه لم يبلغوا بشيء كما يحصل عادة في روسيا خلال نقل سجين.

وقال فولكوف اللاجئ في الخارج: ”نظام السجون الروسية سادي عفن بالكامل، ولا يمكن إصلاحه، لأن هذا النظام لا يحسن العمل أبدًا بموجب القانون، لكنه يفقه فقط كيفية ضرب الناس والاستهزاء بهم“.

وأضاف قائلا: ”نطالب بالحصول على معلومات رسمية حول مكان تواجد نافالني والسماح للمحامين بزيارته“.

وأكد رئيس إدارة السجون الروسية ألكسندر كلاشنيكوف الجمعة، أن نافالني ”نقل إلى حيث ينبغي أن يكون بناء على قرار المحكمة“ وأن هذه المؤسسة ”لا تشكل خطرًا على حياته أو صحته“.

وقال إن المعارض ”سيمضي عقوبته في ظل ظروف طبيعية تمامًا“ مؤكدًا أن ”نافالني، سيشارك إذا أراد في نشاطات إنتاجية“.

وقال مصدر لوكالة تاس اليوم الأحد إن نافالني ”يمكنه أن يعمل في صنع ديكورات مسرح أو خياطة أقنعة بعد تلقيه التدريب أو أن يصبح أمين مكتبة أو طباخًا حتى“.

وأكد القضاء الروسي الأسبوع الماضي إدانة الناشط المناهض للفساد البالغ 44 عامًا في قضية احتيال تعود لعام 2014 والتي يعتبرها نافالني كما عواصم غربية عدة ومنظمات غير حكومية، سياسية.

وحكم على نافالني أيضًا بغرامة بعد إدانته بتهمة ”التشهير“ بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية فيما تنتظر قضايا أخرى أمام المحاكم لا سيما تحقيق بتهمة الاحتيال يواجه في إطاره احتمال الحكم عليه بالحبس عشرة أعوام، بحسب “إرم نيوز”.