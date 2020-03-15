لجنة الصحة في العراق تطالب بإعلان حالة الطوارئ للحد من انتشار “كورونا”

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، الأحد، بإعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، ودعت إلى تعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية.

طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق، الأحد، بإعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، ودعت إلى تعطيل المؤسسات الحكومية والأهلية.

وقالت اللجنة في بيان، إنه “من منطلق وقاية البلد مما يعصف بالمحيط الإقليمي والدولي من خطر انتشار فيروس كورونا الوبائي، نطالب الحكومة وخلية الأزمة المشكلة بالأمر الديواني 55 لسنة 2020، إعلان حالة الطوارىء لفترة محدودة”.

ودعت اللجنة أيضا إلى “تعطيل مؤسسات البلد الحكومية والأهلية كي يكون لإمكانيات الدولة المرونة والقدرة في مواجهة هذا الخطر الداهم وفق الإمكانات المتاحة”.

وتقول الاحصائيات الرسمية في العراق إن حصيلة الوفيات في البلاد وصلت إلى 10 حالة، مقابل 93 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 24 حالة تماثلت للشفاء.

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل حتى الآن إلى 156400، في حين سجلت 5833 حالة وفاة، وشفي من المرض 73968 شخصا.