لجنة تقصي الحقائق في انتهاكات الساحل السوري: توثيق 938 إفادة لشهود عيان على التجاوزات

دبابة عسكرية سورية في أحد شوارع السويداء، سوريا، 16 يوليو/تموز 2025. رويترز

أعلنت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في الساحل السوري توثيق 938 إفادة لشهود عيان على ما حدث من انتهاكات وتجاوزات، بحسب ما نقلت “روسيا اليوم”.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في تلك الأحداث جمعة العنزي أن “اللجنة زارت 33 موقعاً في مناطق الانتهاكات والأحداث”.

وأشار العنزي في مؤتمر صحفي لعرض ننائج عمل اللجنة إلى أنه تم الاستماع إلى إفادة رسمية ومن موقوفين وتم إجراء مشاورات مع جهات دولية.

وأضاف “تكتمنا على بعض هويات وأسماء الشهود بناء على طلبهم”.

وقالت اللجنة أنها “تحققت من أسماء 1426 قتيلاً منهم 90 امرأة والبقية مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات”.

وأشارت الى أن “283 شاباً من رجال الأمن قضوا في الأعمال الهجومية لفلول النظام في الساحل”.

وقالت أنها “حصلت على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من فلول النظام”، وأشارت الى أنها “تحققت من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون من القتل العمد والتخريب في 7 و8 و 9 آذار الماضي”.

وأعلنت أنها “استمعت إلى 23 إحاطة وإفادة من مسؤولين في الجهات الرسمية واستجوبت المشتبه بهم الموقوفين، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم على القضاء”.