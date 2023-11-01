لجنة حقوق الطفل الأممية: "لا منتصرين" في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال

شددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن “لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال”، فيما دانت “انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في قطاع غزة”، بحسب “روسيا اليوم”.

ودعت اللجنة المستقلة التي تراقب مدى امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل في بيان، إلى “وضع حد للأضرار التي يتم إلحاقها بحياة الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأضافت: “نضم صوتنا لأصوات أولئك الداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار، وندعو إلى إطلاق سراح الأطفال الرهائن وأولئك الذين يعتنون بهم”.

وأوضحت أنه “على الرغم من الحماية التي ينبغي أن يوفرها القانون الدولي لجميع الأطفال، فقد وردت خلال الشهر الأول من هذه الحرب تقارير مدمرة عن أعمال يحظرها القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التشويه والإصابة والاختطاف والتهجير القسري والحرمان من الرعاية الطبية، والرعاية والغذاء والماء”.

وأكدت “وفقا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن الدول ملزمة باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة”.

وناشدت اللجنة كافة الأطراف “بالسماح لجميع القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المحتاجين، كما يقتضي القانون الدولي”.