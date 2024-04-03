لدعم أوكرانيا عسكرياً.. حلف الأطلسي يبحث إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو

اجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الأربعاء لمناقشة كيفية تقديم دعم عسكري طويل الأجل لأوكرانيا، بما يتضمن اقتراحا لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) لمدة خمس سنوات وخطة يُنظر لها كوسيلة لمساعدة كييف في “الصمود أمام ترامب”.

ويقول دبلوماسيون إن هذين المقترحين المقدمين من ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، سيتيحان للتحالف العسكري الغربي دورا مباشرا بشكل أكبر في تنسيق إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر والمعدات بينما تحارب الغزو الروسي.

وسيُناقش المقترحان خلال اجتماع يستمر يومين في بروكسل بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس حلف شمال الأطلسي والتحضير لقمة يوليو تموز لقادة دول التحالف في واشنطن.

وقال ستولتنبرج لدى وصوله لمقر اجتماع بروكسل “نحن بحاجة إلى تغيير القوى المحركة لدعمنا.

“علينا أن نضمن مساعدة أمنية موثوقة ويمكن التنبؤ بها لأوكرانيا على المدى البعيد، لذلك نعتمد بشكل أقل على المساهمات الطوعية وأكثر على التزامات الحلف. أقل من العروض قصيرة الأجل وأكثر التعهدات التي تقدم على مدى عدة سنوات”.

ورفض ستولتنبرج تأكيد مستويات التمويل قائلا إن الهدف هو اتخاذ قرار في قمة يوليو تموز.

وأوضح دبلوماسيون أنه بموجب هذين المقترحين سيتولى حلف الأطلسي بعض عمل التنسيق من تحالف مخصص بقيادة الولايات المتحدة يعرف باسم مجموعة رامشتاين، في خطوة مصممة جزئيا للحماية من أي خفض في الدعم الأمريكي في حالة عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا.