لدعم وقف إطلاق النار بالسويداء.. وزير الخارجية الأميركي يلتقي نظيره الأردني في واشنطن

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 23 يوليو 2025. رويترز

بحثت الولايات المتحدة والأردن أمس الأربعاء الحفاظ على وقف إطلاق النار في السويداء جنوبي سوريا، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الأردني أيمن الصفدي في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان- إن الجانبين بحثا الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا، والرامي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.

وأضافت الوزارة أن روبيو شدد خلال لقائه نظيره الأردني على أهمية حماية المدنيين من جميع الأطراف، وضرورة الحوار لمعالجة الأزمة في جنوب سوريا.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية، ناقش الوزيران ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في السويداء جنوبي سوريا، والذي لعبت الولايات المتحدة دورا في تحقيقه.

بدوره، ذكر الصفدي -في منشور على منصة إكس- أنه بحث مع روبيو تعزيز الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة والجهود المشتركة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية.

تفاهم ثلاثي

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية التوصل إلى تفاهم ثلاثي أردني سوري أميركي مشترك بشأن اتخاذ خطوات عملية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء.

وجاء هذا الإعلان بعد عقد لقاءين، الأول ثنائي جمع بين الصفدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك، ثم لقاء ثلاثي جمعهما مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُنجز فجر اليوم نفسه في السويداء.

ومساء السبت، دعا روبيو الحكومة السورية إلى استخدام قوات الأمن، لمنع تنظيم الدولة والتنظيمات الأخرى من دخول المنطقة وإحداث الفوضى في محافظة السويداء.

وشدد روبيو -في منشور على منصة إكس- على وجوب إنهاء ما وصفها بالمجازر التي تطال المدنيين الأبرياء في المحافظة.

والسبت الماضي، أعلنت الرئاسة السورية وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار بالسويداء، محذرة في بيان من أن أي خرق لهذا القرار يعد انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقا للدستور والقوانين النافذة.