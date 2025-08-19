"لعنة البدلة" تنتهي.. زيلينسكي ينجح هذه المرة في إبهار ترامب (فيديو)

في مشهد غير مألوف منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ارتدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس بدلة رسمية من دون ربطة عنق، خلال زيارته البارزة إلى البيت الأبيض.

JUST IN: President Trump starts cracking up after Ukrainian president Zelensky hits back at journalist Brian Glenn after he praised him for his suit. Glenn: “First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit.” Zelensky: “You are in the same suit.” pic.twitter.com/b3QfBrltxe — Collin Rugg (@CollinRugg) August 18, 2025

فعلى عكس المرة الماضية (في فبراير الماضي)، لم يلتق زيلينسكي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيه العسكري الزيتي المعتاد، لاسيما بعدما فجر لباسه قبل أشهر ضجة كبرى في البيت الأبيض.

ما دفع ترامب إلى الثناء على مظهر عند استقباله أمس الإثنين عند وصوله إلى البيت الأبيض قائلا: “رائعة.. أحبها”، في إشارة إلى بدلة زيلينسكي السوداء.

فعندما خرج الزعيم الأوكراني من سيارته، كان يرتدي سترة رسمية، وقميصًا بياقة (دون ربطة عنق)، وبنطالًا، وحذاءً باللون الأسود المفضل لديه.

وقد صممت تلك البزة دار أزياء “فيكتورانيسيموف” الأوكرانية التي ارتدى زيلينسكي ملابسها حصريًا معظم هذا العام، وفق ما أوضح ممثل عن هذه الدار.

JUST IN: President Trump starts cracking up after Ukrainian president Zelensky hits back at journalist Brian Glenn after he praised him for his suit. Glenn: “First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit.” Zelensky: “You are in the same suit.” pic.twitter.com/b3QfBrltxe — Collin Rugg (@CollinRugg) August 18, 2025

نفس المراسل

لكن الحديث عن البزة انتقل أيضاً إلى داخل البيت الأبيض، حيث بادره برايان غلين، نفس المراسل الذي احرجه المرة السابقة، قائلاً :” ترتدي بزة ”

ليرد عليه زيلينسكي مازحاً:” لكنك ترتدي نفس البدلة التي كنت تلبسها المرة الماضية”

وكان غلين سأل الرئيس الأوكراني بلهجة ساخرة قبل أشهر حين تحول لقاؤه مع ترامب إلى ما يشبه الشجار العلني أمام الكاميرات “لماذا لا ترتدي بدلة؟.. أنت تقبال أعلى منصب في هذا البلد، وترفض ارتداء البدلة.”

حينها ضحك نائب الرئيس جيه دي فانس، قبل أن يوجه انتقاداته للرئيس الأوكراني بعد دقائق.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، التزم زيلينسكي إلى حد بعيد بارتداء ملابس عسكرية في محاولة إلى اظهار بعده عن الشكليات في زمن الحرب والتواضع، فضلا عن محنة بلاده أيضاً التي تخوض حربا شرسة مع القوات الروسية.

إلا أن ذلك لم يكن في صالحه أبدا عند اجتماعه مع ترامب في فبراير الماضي.