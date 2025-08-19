الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"لعنة البدلة" تنتهي.. زيلينسكي ينجح هذه المرة في إبهار ترامب (فيديو)

منذ ساعتين
زيلينسكي يلتقي بترامب

زيلينسكي يلتقي بترامب

A A A
طباعة المقال

في مشهد غير مألوف منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ارتدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس بدلة رسمية من دون ربطة عنق، خلال زيارته البارزة إلى البيت الأبيض.

فعلى عكس المرة الماضية (في فبراير الماضي)، لم يلتق زيلينسكي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيه العسكري الزيتي المعتاد، لاسيما بعدما فجر لباسه قبل أشهر ضجة كبرى في البيت الأبيض.

ما دفع ترامب إلى الثناء على مظهر عند استقباله أمس الإثنين عند وصوله إلى البيت الأبيض قائلا: “رائعة.. أحبها”، في إشارة إلى بدلة زيلينسكي السوداء.

فعندما خرج الزعيم الأوكراني من سيارته، كان يرتدي سترة رسمية، وقميصًا بياقة (دون ربطة عنق)، وبنطالًا، وحذاءً باللون الأسود المفضل لديه.

وقد صممت تلك البزة دار أزياء “فيكتورانيسيموف” الأوكرانية التي ارتدى زيلينسكي ملابسها حصريًا معظم هذا العام، وفق ما أوضح ممثل عن هذه الدار.

نفس المراسل
لكن الحديث عن البزة انتقل أيضاً إلى داخل البيت الأبيض، حيث بادره برايان غلين، نفس المراسل الذي احرجه المرة السابقة، قائلاً :” ترتدي بزة ”

ليرد عليه زيلينسكي مازحاً:” لكنك ترتدي نفس البدلة التي كنت تلبسها المرة الماضية”

وكان غلين سأل الرئيس الأوكراني بلهجة ساخرة قبل أشهر حين تحول لقاؤه مع ترامب إلى ما يشبه الشجار العلني أمام الكاميرات “لماذا لا ترتدي بدلة؟.. أنت تقبال أعلى منصب في هذا البلد، وترفض ارتداء البدلة.”

حينها ضحك نائب الرئيس جيه دي فانس، قبل أن يوجه انتقاداته للرئيس الأوكراني بعد دقائق.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، التزم زيلينسكي إلى حد بعيد بارتداء ملابس عسكرية في محاولة إلى اظهار بعده عن الشكليات في زمن الحرب والتواضع، فضلا عن محنة بلاده أيضاً التي تخوض حربا شرسة مع القوات الروسية.

إلا أن ذلك لم يكن في صالحه أبدا عند اجتماعه مع ترامب في فبراير الماضي.

    المزيد من أخبار العالم

    مسيرات
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا: روسيا تشن هجومًا ليليًا بـ270 مُسيرة و10 صواريخ
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقادة الأوروبيون في البيت الأبيض (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ضمانات أمنية "شبيهة بالناتو" لأوكرانيا.. تفاصيل المقترحات الأربعة على طاولة البيت الأبيض
    اصابات في الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت القصف
    المقاومة تواصل ضرباتها.. إصابة ضابط وجندي إسرائيليين شمال غزة

    الأكثر قراءة

    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هذا ما قاله باراك عن بري
    الدكتور بيار الخوري
    ماذا يحمل إعلان ستاندرد أند بورز بشأن لبنان.. بيار الخوري يوضح!
    صواريخ إيرانية - تعبيرية
    حرب إسرائيل وإيران
    إيران: صواريخنا تصل واشنطن ونيويورك.. والقارة العجوز في مرمى نيراننا