لقاء صيني روسي يعزز التنسيق في مواجهة العقوبات الأمريكية

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي في بكين اليوم الثلاثاء.

كان فولودين قد ذكر أنه سيناقش سبل مواجهة الضغوط المرتبطة بالعقوبات والتدخل الخارجي خلال محادثاته في بكين هذا الأسبوع.

وتبذل الولايات المتحدة جهودا لإجبار الصين على وقف استيراد النفط الروسي.

وكانت ذكرت صحيفة وول ستريت أن جورنال أن لي تشنغ قانغ، أحد كبار المفاوضين في الصين، سيتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول أمس الاثنين إن لي، المساعد الأول للمفاوض الرئيسي خه لي فنغ، سيجتمع مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير ومسؤولين كبار في وزارة الخزانة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير حتى الآن.

ولم ترد وزارة التجارة الصينية ولا البيت الأبيض على طلبات للتعليق على التقرير.

وتأتي زيارة لي في أعقاب ثلاث مفاوضات تجارية عقدتها الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن وستوكهولم.

ومددت الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما إضافية قبل أسبوعين، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم مكونة من ثلاثة أرقام على سلع كل منهما والتي كانت ستؤدي إلى حظر تجاري بين البلدين.