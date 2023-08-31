لقاء مرتقب بين أردوغان وبوتين لبحث ملف تصدير الحبوب

قال مصدران تركيان لرويترز اليوم الخميس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتني في منتجع سوتشي الروسي في الرابع من سبتمبر أيلول لمناقشة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف أحد المصدرين أن الزعيمين سيناقشان أيضا تبعات الحرب في أوكرانيا إضافة إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود.

وانتهى في يوليو تموز العمل باتفاق حبوب البحر الأسود الذي توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه عام 2022 بعد انسحاب روسيا منه. وتسعى أنقرة منذ ذلك الحين لإقناع موسكو بالعودة للاتفاق