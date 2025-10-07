لقاء مرتقب بين ترامب والرهينة التي أطلقتها حماس مؤخراً

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيلتقي اليوم الثلاثاء مع إيدان ألكسندر، الرهينة الإسرائيلي-الأمريكي التي أفرجت عنها حركة حماس في مايو الماضي، ويُعتقد أنه آخر الرهائن الأمريكيين الأحياء من بين الذين احتجزتهم الحركة في قطاع غزة.

ويصادف اللقاء الذكرى السنوية الثانية لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفق الإحصاءات الإسرائيلية، فيما تقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق أسفر عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، مع مخاوف من وجود آلاف آخرين تحت الأنقاض.

ويأتي الاجتماع في أعقاب إعلان ترامب الأسبوع الماضي عن خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي شملت مفاوضات غير مباشرة بين وفدين من إسرائيل وحماس في مصر، تناولت قضايا خلافية مثل انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حماس. وأيد الطرفان المبادئ العامة للخطة، التي لاقت دعماً عربياً وغربياً، لكنها واجهت انتقادات من مدافعي حقوق الإنسان بشأن فكرة تشكيل لجنة حكم انتقالي تحت إشراف ترامب تشمل توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وألكسندر في الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) في البيت الأبيض.