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للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.. دبلوماسيون أميركيون يعودون الى أوكرانيا

منذ 18 ساعة
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 10:27 مساءً
من مدينة لفيف غرب أوكرانيا (أرشيفية- أسوشييتد برس)

من مدينة لفيف غرب أوكرانيا (أرشيفية- أسوشييتد برس)

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للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، عاد دبلوماسيون أميركيون إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت شبكة “سي.إن.إن” الأميركية عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر الذي لم تسمه الشبكة أن الدبلوماسيين الأميركيين عبروا الحدود إلى أوكرانيا من بولندا، وتوجهوا إلى مدينة لفيف في غرب البلاد.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لكييف أن الولايات المتحدة سترسل دبلوماسيين إلى أوكرانيا بداية من هذا الأسبوع،

اجتماع شهري

وفي سياق أزمة أوكرانيا، قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاجتماع شهريًا للبحث في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية لمواجهة الغزو الروسي، بحسب ما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الثلاثاء بعد اجتماع أمني استضافته ألمانيا وشاركت فيه نحو أربعين دولة.

وقال أوستن: “سيصبح اجتماع اليوم مجموعة اتصال شهرية حول دفاع أوكرانيا عن ذاتها”، مضيفًا أنه يتمنى تنسيق عمل “الدول ذات النوايا الحسنة لتكثيف جهودنا وتنسيق مساعدتنا والتركيز على كسب معركة اليوم والمعارك المقبلة”.

واستهل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، محادثات دفاعية بالتعبير عن ثقته في أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر على روسيا في الصراع المستمر منذ شهرين.

وقال أوستن: “الأولوية اليوم هي إنهاء النزاع وعلى بوتين اتخاذ هذا القرار.. على بوتين إنهاء النزاع الذي بدأه”.

وتابع أوستن كلامه في قاعدة رامشتاين في ألمانيا قائلا “لقد ألهمت مقاومتكم العالم الحر”، وندد بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه “لا يمكن تبريره”. وأضاف “من الواضح أن أوكرانيا تثق بقدرتها على الانتصار، وكذلك الجميع هنا”.

ونظرًا لأن روسيا تهدف إلى السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس، قال أوستن “يمكننا أن نفعل المزيد من خلال قاعدتنا الصناعية الدفاعية لمواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فعالية”.

    المصدر :
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