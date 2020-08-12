للمرة الثالثة خلال شهرين..العراق يستدعي السفير التركي

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أعلنت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن استدعاء السفير التركي في بغداد للمرة الثالثة خلال شهرين، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد.

وجاء الاستدعاء على خلفية الانتهاكات والخروقات المستمرة للجيش التركي للأراضي العراقية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن استدعاء السفير التركي في العراق فاتح يلدز جاء على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ لأراضينا.

وأكدت، في بيان، أنها “استدعت سفير تركيا لدى بغداد بسبب القصف الأخير بطائرة مُسيّرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان، وما تسبّب به من استشهاد ضابطين، وجنديّ من الجيش العراقيّ”.

وأضافت، بحسب قناة السومرية نيوز”، أن “المُذكّرة التي سلّمها وكيل الوزارة عبد الكريم هاشم إلى السفير التركيّ حملت حُكُومة الأخير مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركيّ بتوضيح ملابساته، ومُحاسَبة مُرتكبيه المُعتدِين”.

وشدّدت المُذكّرة “على ضرورة أن تُباشِر الحُكُومة التركيّة بإيقاف القصف، وسحب قواتها المُعتدِية من الأراضي العراقيّة كافة، التي استهدفت ولأوّل مرّة قادة عسكريّين عراقيّين كانوا في مهمّة لضبط الأمن في الشريط الحُدُوديّ بين البلدين”.

واعتبرت الخارجية العراقية أن ما تقوم به تركيا عمل عدائيّ، وانتهاك لسيادة وحرمة البلاد.

كما ألغت الحُكُومة العراقيّة زيارة وزير الدفاع التركيّ خلوصي أكار إلى بغداد، وكذلك جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحاليّ.