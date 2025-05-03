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للمرة الثالثة خلال 48 ساعة.. الحوثيون يستهدفون إسرائيل

منذ 55 دقيقة
إطلاق صاروخ من جهة اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية-أرشيفية

إطلاق صاروخ من جهة اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية-أرشيفية

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قال الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن والدفاعات الجوية عملت على اعتراضه، في حين قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن التشخيص الأولي يشير إلى إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل، وأضافت أن الصاروخ القادم يستهدف القدس وتل أبيب الكبرى.

وأضافت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في القدس وجنوب الضفة الغربية على إثر إطلاق هذا الصاروخ.

ويعد هذا الصاروخ الثالث الذي يستهدف إسرائيل خلال أقل من 48 ساعة، حيث أعلن الحوثيون في وقت سابق الجمعة مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين حلّقا شمالا لما يزيد عن ألفي كيلومتر باتجاه قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية ومنطقة تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق الصاروخين إنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في عدة مناطق. ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، مشيرا إلى أنه اعترض كلا الصاروخين.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت هجماتها ضد اليمن في 15 مارس/آذار الماضي، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأميركي بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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